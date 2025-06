As gaúchas que querem atender (sem ser invasivas) clientes de empresas europeias

O "call center" virou "contact center" porque a comunicação com clientes - para atendimento e pesquisa - não é mais só por telefone. Aliás, a maioria nem quer ligação. Isso levou à adaptação também da Able, empresa gaúcha de 21 anos instalada há 13 no Tecnopuc e prospectando o mercado europeu. A coluna conversou aqui no South Summit Madri com a fundadora e CEO, Ieda Bonness, e a sócia-diretora, Sthefany Barbosa, que destaca o silêncio do ambiente de atendimento hoje, muito diferente do antigo turbilhão de vozes: