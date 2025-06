As 10 maiores atacadistas do RS e quanto faturam

Com foco em comercialização em larga escala, o setor atacadista distribuidor movimentou R$ 443,4 bilhões em 2024 no país, crescendo o dobro da inflação sobre o ano anterior, segundo o diagnóstico anual da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad). Ou seja, segue forte, embora varejo e indústria tenham encurtado caminhos entre si. O atacado ainda é responsável por metade do abastecimento nacional, especialmente para fazer chegar a cidades pequenas e médias produtos que estão em grandes centros urbanos .

Diretor de varejo da NielsenIQ, Domenico Filho pondera que o setor sente as dificuldades econômicas dos brasileiros, como taxa de juros, inadimplência, renda e inflação . O desemprego está baixo, mas o endividamento das famílias está alto. Nestas situações, o consumidor adota hábitos para chegar com dinheiro até o final do mês . Segundo o instituto de pesquisa, a cada 10 brasileiros, sete conhecem bem os preços dos produtos e quatro estão dispostos a mudar de loja.

Ranking

Nacionalmente, o Ranking ABAD NielsenIQ é liderado, de longe, pelo Atacadão (SP), do grupo Carrefour, com faturamento de R$ 86 bilhões em 2024. O segundo colocado, Grupo Martins (MG), não vendeu 10% disso. Na lista com mais de 700 empresas do país, o Rio Grande do Sul tem 28. A primeira é a UnidaSul (70ª no país), gigante com sede em Esteio visitada recentemente pela coluna. A empresa prevê investir R$ 410 milhões na expansão de lojas, abastecidas pela sua distribuidora.