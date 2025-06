As 10 cidades do RS onde os moradores mais gastarão em 2025

Santa Maria subiu uma posição, colando no topo do ranking de maior potencial de consumo. Jean Pimentel / Agencia RBS

O topo do topo do potencial de consumo das cidades gaúchas para 2025 segue igual, liderado por Porto Alegre (afinal, é a Capital), Caxias do Sul e Canoas. Porém, depois ocorreram algumas trocas interessantes de lugar. Santa Maria, por exemplo, desbancou Pelotas da quarta posição (confira o ranking abaixo).

O recorte do tradicional estudo IPC Maps foi enviado à coluna com exclusividade pela IPC Marketing Editora. Para projetar quanto os moradores gastarão, a metodologia do indicador considera informações como número de habitantes, classes sociais e setores econômicos.

Para o Rio Grande do Sul em 2025, é estimado um consumo de R$ 545 bilhões. O Estado fica em quarto lugar no ranking nacional, atrás de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Maior potencial de consumo no RS

Porto Alegre: R$ 83 bilhões Caxias do Sul: R$ 29,8 bilhões Canoas R$ 18,2 bilhões Santa Maria R$ 14,3 bilhões (subiu do 5º lugar) Pelotas R$ 13,8 bilhões (caiu do 4º lugar) Gravataí R$ 13,2 bilhões (subiu do 7º lugar) Novo Hamburgo R$ 11,4 bilhões (caiu do 6º lugar) Passo Fundo R$ 11 bilhões (subiu do 9º lugar) São Leopoldo R$ 10,7 bilhões (caiu do 8º lugar) Viamão R$ 9,9 bilhões

