Após incêndio, fabricante de caixa d'água entra em recuperação judicial com dívida de R$ 110 milhões

Fundado em 1987, em Frederico Westphalen , pelo casal Nelci Bakof e Generosa Nélsi Knapp Bakof, o Grupo Bakof entrou em recuperação judicial. A dívida total é de R$ 110 milhões, mas somente R$ 50 milhões entraram no processo. Com a autorização da Justiça, já será publicado o edital de credores.

Quatro empresas compõem o grupo: a Bakof fabrica reservatórios de água (caixas d'água), a Fibracampo faz reservatórios e cisternas, a BK Logística transporta as mercadorias e a KB administra e aluga os imóveis do grupo. No total, são 296 empregados.