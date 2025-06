Aos 60 anos, rede decide reformar seus supermercados e descarta abrir atacarejo

Aos 60 anos, a rede Gecepel decidiu reformar seus quatro supermercados em Porto Alegre. Na Avenida Protásio Alves, no Morro Santana, a primeira loja terá a área de vendas mais do que duplicada com um investimento de R$ 10 milhões. A ideia é tocar uma obra por ano, disse o diretor Operacional Paulo Pfitscher. As demais ficam nos bairros Chácara das Pedras, Jardim Botânico e Centro.