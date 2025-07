Alta nos preços afeta venda de vestuário e roupas de cama típicos de inverno

O gasto médio com a compra de produtos de inverno aumentou para R$ 320, significativamente acima dos R$ 274 identificados no ano passado pelo monitoramento do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre ( Sindilojas POA ). A entidade, no entanto, pondera que isso não representa maior disposição dos consumidores para compras, mas sim reflexo da inflação . Sustenta esta análise com o fato de que 40% dos lojistas disseram que aumentaram os preços das roupas e mais artigos para baixas temperaturas, o que está fazendo os clientes serem mais pragmáticos, "comprando o necessário".

Embora, até agora, apenas 30% tenham vendido mais do que no mesmo período do ano passado, a expectativa é de melhora. Dos entrevistados, 65% querem fechar o inverno com faturamento maior do que na estação de 2024. Lembremos que foi um ano atípico, quando o varejo gaúcho teve o melhor desempenho do país. O avanço de 8% medido pelo IBGE foi puxado principalmente pela compra para doação e reposição de itens perdidos nos alagamentos, além da injeção de dinheiro dos auxílios de governos pós-enchente.