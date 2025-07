Alta do Guaíba: viaturas da Brigada Militar ficam em estacionamento de shopping

Viaturas estacionadas no Shopping Total, a postos para atendimentos de alagamentos.

Novamente, o Shopping Total, em Porto Alegre, está servindo como local de estacionamento para viaturas da Brigada Militar. Os veículos estão no quarto andar, para serem acionados para ocorrências provocadas pela alta do Guaíba. O mesmo ocorreu na enchente de 2024. Outros órgãos públicos poderão vir a usar o espaço se suas sedes foram alagadas, diz o superintendente Eduardo Oltramari.

Varejo a postos

O comércio está atento à alta do Guaíba desde a semana passada. Diretor do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), Carlos Klein explica que segue o sobreaviso para iniciar a retirada de mercadorias e móveis caso o Guaíba atinja 3m60cm na Usina do Gasômetro.