Alta do Guaíba faz indústria esvaziar 1º andar e montar linha de produção provisória

Indústria de autopeças para veículos de alta performance, a Fueltech praticamente esvaziou o primeiro andar da sua fábrica na Avenida das Indústrias, no bairro Anchieta, em Porto Alegre. O trabalho de deslocamento dos equipamentos começou ainda na quinta-feira da semana passada, quando as previsões passaram a ser mais incisivas para o risco de inundação com a alta do Guaíba.