A universidade de Madri que tem 10 mil alunos (90% estrangeiros) e várias bolsas de estudo

Na torre da IE University, aqui em Madri, estudam 5 mil pessoas. Outros 5 mil alunos ficam em outra unidade da capital espanhola e no campus de Segovia. Deste total, 90% são estrangeiros que vêm estudar na universidade espanhola referência em empreendedorismo, seja em qual área for. Eles vêm de 160 países, principalmente França, Estados Unidos, Alemanha, Itália e Índia. Os estudantes da América Latina representam 15%, com destaque para México, Colômbia e Brasil.