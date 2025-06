A Nave está pequena para o South Summit: “Falta um Cais Mauá em Madri”

A casa do South Summit Madri ficou pequena. O evento de inovação que fez a Espanha despontar mundialmente como berço de startups cresceu, mas La Nave não tem como acompanhar . Porém, é difícil achar em Madri um lugar com a alma da antiga indústria de elevadores revitalizada.

À coluna, que está aqui em Madri na 14ª edição, a fundadora do South Summit Madri Maria Benjumea disse que queria “um Guaíba” com “um Cais Mauá”, como o evento tem em Porto Alegre. Ao mesmo tempo, sair da La Nave não será fácil, mesmo que se ache outro local. O apego afetivo é grande. Mas as estruturas externas de apoio já não são suficientes para as ideias que surgem.