A falha do governo federal que abre espaço a abusos do empréstimo consignado CLT

O governo federal poderia ter contido os abusos no empréstimo consignado CLT, caso tivesse limitado o juro. As empresas estão muito preocupadas com as prestações que começam a ter que descontar dos funcionários na folha de pagamento. Há taxas de 15% ao mês. Veja o alerta no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha: