A enérgica criadora do South Summit quer ampliar lei de startups: "Precisam de crescimento rápido e mundial"

Caminho que a edição brasileira também poderá seguir, o South Summit Madri ajuda a construir políticas públicas para empreendedorismo e inovação. A fundadora e CEO do evento, María Benjumea (que encanta Porto Alegre com sua energia), idealizou a lei espanhola das startups, aprovada em 2022. Agora, trabalha no parlamento do país europeu para ampliar a norma.