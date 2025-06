A cota do Guaíba que fará lojistas deslocarem mercadorias

Se o Guaíba atingir 3m60cm na Usina do Gasômetro (última medição foi 3m44cm), comerciantes do centro de Porto Alegre darão início ao seu "plano de ação" de prevenção contra alagamentos. Segundo o diretor do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), Carlos Klein, isso inclui retirar ou "subir" (para quem tem estrutura elevada na loja) todas as mercadorias, manequins, móveis possíveis de carregar e equipamentos.