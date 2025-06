A cidade da Serra e as duas do Litoral que têm os imóveis novos mais caros do RS

O preço médio dos imóveis novos caiu 15,1% no Rio Grande do Sul no primeiro trimestre de 2025. Com isso, o metro quadrado dos lançamentos passou a uma média de R$ 11.707, acima do Paraná (R$ 10.676), mas bem abaixo de Santa Catarina (R$ 15.938). O levantamento é da Brain Inteligência Estratégica.