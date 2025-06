10 bons nichos de negócio para startups, apontados pelo South Summit Madri

5 - Segurança cibernética : proteção de identidade e autenticação segura, detecção de fraudes orientada por IA ou segurança de IoT (internet das coisas, itens físicos com tecnologia para interagir com sistemas) para dispositivos inteligentes.

8 - Agricultura inteligente : agricultura de precisão com base em IoT; agricultura vertical e urbana; e biotecnologia para maior resiliência no campo.

9 - Mobilidade inteligente e transporte verde: infraestrutura para veículos elétricos com redes de recarga, soluções de entrega de última milha (o trecho final do caminho do produto) e otimização logística com tecnologia de IA.