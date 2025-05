Uma passarela digital e novos projetos querem criar a "Times Square" de Porto Alegre

Tem um ponto da cidade que está com pretensões de ser a "Times Square" de Porto Alegre, na toada de outras cidades do país com regiões cheias de painéis luminosos e, claro, a opção de as pessoas pagarem para projetar imagens em telões como em Nova York. Aqui é a Avenida Nilo Peçanha, que é foco dos esforços da Imobi.