"Times Square" de Balneário Camboriú terá restaurante de Gramado e homenagem ao RS em telão de cinco andares

Com inauguração prevista para setembro em Balneário Camboriú (SC), o New York Food Lounge — que está sendo chamado de “Times Square brasileira” — terá um gaúcho entre os 26 bares e restaurantes. Será o Lone Star, de Gramado, especializado na gastronomia do Texas, nos Estados Unidos.

Aliás, o dono do complexo catarinense, Carlos Nacli, diz que a prioridade é que marcas do Sul ocupem as lojas. Como atrativo a interessados, diz que o compartilhamento do local permite que o negócio seja mais rentável.

— A ideia é ter produtos que não competem entre si e que sejam excelentes em seus ramos — afirmou Nacli, que se define como um "gaúcho de Curitiba".

O New York Food Lounge teve investimento de R$ 50 milhões. Outra curiosidade é que, para cair nas graças do cliente do Rio Grande do Sul, haverá homenagens ao Estado no local. Imagens com referência aos festejos farroupilhas - mas ainda não produzidas (a imagem acima é só uma simulação aleatória) - serão projetadas em um telão de LED de cinco andares instalado na esquina das avenidas Brasil e Alvin Bauer.

A operação do equipamento será em parceria com a Imobi, de Porto Alegre. As pessoas poderão enviar o conteúdo que querem, assim como na Times Square norte-americana, pagando pelo aplicativo. Os preços ainda não foram definidos, mas devem ficar entre R$ 49,90 e R$ 79,90.

