Super Quarta, agenda e mais pílulas da economia 07.05

Agenda

Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decide sobre a taxa de juro Selic. Aposta é de que a taxa de 14,25% termina o ano em 14,75%. Só não se sabe se vem 0,5 ponto de aumento hoje ou mais dois de 0,25.

Também tem decisão sobre juro do banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed). A expectativa é para ver como a autoridade monetária vê a desaceleração econômica com a guerra comercial.

Com isso, petróleo também sobe. Isso reduz o espaço para corte no preço da gasolina.

Produção da indústria brasileira em março. Dado do IBGE.

Lançamento e início das inscrições da segunda fase do programa MEI Calamidades RS. O secretário do Trabalho, Gilmar Sossella, espera atender 12,5 mil microempreendedores individuais com um benefício de R$ 3 mil e consultoria de negócios.