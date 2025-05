Sem previsão para licitar terminal que é o "calcanhar de Aquiles" da fábrica de R$ 24 bi da CMPC no RS

À coluna, o superintendente da SPU no Rio Grande do Sul, Émerson Vitsrki Rodrigues, disse que o órgão ainda espera um relatório feito por uma equipe que esteve em Rio Grande há duas semanas. Em nota, a unidade de Brasília da SPU diz que esses "procedimentos têm como objetivo subsidiar análise do processo de rescisão contratual e possível reversão da área ao domínio da União. Somente após a formalização dessa reversão será possível discutir uma nova destinação para o imóvel."

A disputa ocorrer e uma empresa parceira da CMPC vencer são essenciais para sair o complexo industrial de R$ 24 bilhões da empresa em Barra do Ribeiro, maior investimento da história do Rio Grande do Sul. Já hoje, 96% do que produz em Guaíba é vendido ao Exterior, com um volume que será muito maior com a nova unidade. Este terminal é "o calcanhar de Aquiles" no cronograma do projeto, disse ainda no ano passado à coluna o diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda.