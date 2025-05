RS bate recorde de trabalhadores com carteira assinada

Além do recorde de trabalhadores no geral (incluindo de informais a empregadores) batido em 2024, o Rio Grande do Sul também atingiu o maior patamar de pessoas com carteira assinada. Superou em março 2,9 milhões de postos de trabalho formais, segundo levantamento do diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), José Scorsatto, com dados enviados por empresas ao Ministério do Trabalho.