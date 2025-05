Resort bilionário de marca francesa terá escola de hotelaria em Gramado

O resort de R$ 1 bilhão da famosa rede francesa Club Med terá uma escola de hotelaria em Gramado, na serra gaúcha. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, a estrutura formará profissionais para o empreendimento e também para outros da região. Mão de obra é um gargalo geral. Nas Hortênsias, falta também moradia para os trabalhadores. O projeto prevê alojamento.

Os hotéis da marca são conhecidos pelo modelo all inclusive, ou seja, tudo incluso. No caso do Club Med Gramado, com o grupo DC Set, será o primeiro 100% Exclusive Collection na América do Sul, uma espécie de chancela de luxo da rede.

— Nós disputamos o projeto com Punta del Este, no Uruguai — lembra Polo.

Noticiado pela coluna ainda em 2023, o empreendimento recebeu agora licenças do governo do Estado que reconhecem a viabilidade e já autorizam a construção. Ele será erguido em um terreno de 128 mil metros quadrados na Estrada do Caracol. Além da infraestrutura tradicional de um resort, ele terá pista de esqui com um teleférico sobre uma área de preservação permanente.

O Club Med tem 72 resorts em 40 países, com 1,6 milhão de clientes, para os quais será oferecida hospedagem na unidade gaúcha, assim como nos 28 escritórios da marca. Três dos hotéis ficam no Brasil, na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

