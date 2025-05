Recém-chegada ao RS, marca da Malásia abre posto de combustível em Porto Alegre

Após chegar ao Rio Grande do Sul por Gramado, em abril, a bandeira de postos de combustíveis Petronas, da Malásia, abre sua primeira unidade em Porto Alegre . O empreendimento de 10 mil metros quadrados fica na Avenida Assis Brasil. A operação é da Nexta, empresa do Grupo Argenta, de Flores da Cunha, que tem a licença da marca no Brasil.

Depois de ter entrado no Brasil por São Paulo, a ideia agora é abrir mais cinco postos na Capital até o final do ano, diz o diretor-executivo Ian Dobereiner. Com faturamento anual de R$ 23 bilhões e 6 mil funcionários, o Grupo Argenta já tem aproximadamente 10 unidades Petronas, 240 da bandeira Total que serão transformados, 190 da Sim e 480 da Charrua. O plano é chegar a 100 unidades do Petronas até o final do ano e a mil operações em cinco anos.