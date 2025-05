Quase 270 quilos de alimentos são apreendidos em fábrica de doces com lojas em shoppings de Porto Alegre

Os quiosques ficam no Shopping Iguatemi e no BarraShoppingSul. A ação ocorreu após denúncias de consumidores que passaram mal após consumir doces vendidos pela marca . A Operação Promessa teve participação da Vigilância Sanitária, da polícia e do Procon.

Na fábrica, doces estavam sendo produzidos com ingredientes com glúten, embora, além de não informar no rótulo, a empresa usasse como apelo saudável em sua publicidade a ausência destes ingredientes, como a coluna apontou quando noticiou no ano passado a expansão para São Paulo. Também eram usados refrescos em pó com fenilalanina, aminoácido que precisa ser obrigatoriamente informado no rótulo porque não pode ser consumido por pessoas com fenilcetonúria.