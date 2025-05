Prévia do PIB, agenda e mais pílulas da economia 19.05

Agenda

Prévia do PIB, calculada pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).

Banco Central divulga também o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Bolsas asiáticas fecham em baixa e índices futuros do mercado financeiro de Nova York recuam após a Moody’s rebaixar a classificação de crédito dos EUA de AAA para AA1, citando déficits elevados e custos maiores de refinanciamento com o juro alto. Outro reflexo é a queda do preço do petróleo.