"Peço desculpa" e "recomendo não pagar", diz Melo sobre contas de água com valores exorbitantes

Moradores de Porto Alegre reclamam com frequência que contas de água chegam do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) com valores exorbitantes. A coluna abordou o assunto na entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o prefeito Sebastião Melo, citando o exemplo de um ouvinte que mandou mensagem no momento relatando que teve uma conta de R$ 7 mil, sendo que usualmente paga R$ 140. Enviou o relato para o e-mail indicado (dmae@dmae.prefpoa.com.br) há 10 dias e não recebeu retorno.