Petrobras investirá R$ 557 milhões em parada de manutenção de refinaria do RS

"Serão realizadas inspeções normativas, manutenções preventivas e corretivas em quatro importantes unidades de processo da refinaria: destilação atmosférica (U-01), destilação a vácuo (U-02), craqueamento catalítico (U-03) e coque (U-650), em um total de 3.679 equipamentos. As intervenções na destilação têm como um de seus principais ganhos o aumento da eficiência energética, enquanto as da unidade de coque possibilitarão o aumento da carga média da unidade de 2.700 m³/dia para 3.000 m³/dia. Já na unidade de craqueamento serão feitas atualizações tecnológicas, de confiabilidade e de segurança de processo." — detalhou a Petrobras em comunicado.

A empresa garante que a parada da Refap, principal refinaria do Rio Grande do Sul, não afetará o abastecimento do mercado. Estoques prévios já foram feitos para o período no qual a produção ficará reduzida. Além disso, o planejamento contempla trazer combustíveis e outros derivados de petróleo de outras unidades para atender os clientes.