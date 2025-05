O boato citado por Haddad que provocou o recuo da alta do IOF

O pano de fundo para o recuo do governo federal em parte do aumento de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) foi o boato de que a medida era para começar um controle de capital, ou seja, evitar que dólares saíssem do país. O efeito seria contrário com um "risco de fronteira", acelerando a fuga imediata da moeda, desvalorizando o real e gerando seus impactos em cascata, como inflação e alta de juro. O dinheiro destes investimentos vai e vem sem parar. O aumento do IOF "mataria" este fluxo.