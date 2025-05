Mesmo com a troca do presidente, Banco Central segue com a mão firme? Sim, ufa

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central indicado pelo presidente Lula. Lula Marque / Agência Brasil/Divulgação

Mesmo com Roberto Campos Neto, tão criticado agressiva e publicamente por Lula, sendo substituído por Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente para o comando do Banco Central, segue a mão firme sobre o juro. Que bom. Mudou o presidente do banco não a política monetária do país. Aliás, é o que tanto se gostaria nos poderes executivos, que as políticas fossem de Estado e não de governo, não é mesmo?

Caso Galípolo chegasse afrouxando o juro, haveria uma onda de insegurança porque seria sinal de interferência de Lula na instituição mais confiável do país. Os efeitos seriam diversos, começando por fuga de investimentos e inflação, passando pelo juro bem mais caro que a União teria que pagar para se financiar, inclusive para mim, uma reles investidora de Tesouro Direto.

O aumento de ontem foi o mais alto das previsões, mas, veja, estava previsto e ficou colocado um cenário possível de parar de aumentar a taxa Selic conforme o andar da carruagem daqui a 45 dias. Temos aí um cenário de incerteza até onde Donald Trump irá com seu tarifaço e os efeitos mundiais disso. Aqui no Brasil, não se sabe o que o governo atual fará com as contas públicas para garantir sua popularidade perto da eleição, com uma bomba-relógio que são os absurdos que estão sendo feitos com o crédito consignado CLT.

Entidades empresariais até soltam comunicados criticando o aumento do juro, mas muitos são apenas para posicionamento institucional. Em uma conversa de gente grande, vários presidentes, diretores e, principalmente, economistas destas instituições concordam com a importância de uma política monetária diligente. Querem juro menor, óbvio, mas com estrutura econômica para isso.

Em tempo, juro alto não é só e sempre para conter consumo. Seu papel hoje tem sido manter investimentos no Brasil atrativos para os dólares que, caso contrário, voltariam para os Estados Unidos, onde o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) já avisou serenamente que vai baixar juro só quando estiver tranquilo quanto à inflação, mesmo com a desaceleração econômica do país. Além de estimularem a economia daqui, estes dólar contêm o câmbio, evitando alta de preços.

