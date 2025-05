Menos de 10% dos lojistas de Porto Alegre usam inteligência artificial

De 105 comerciantes ouvidos em uma pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) para se ter uma amostra da Capital, apenas sete (6,7%) usam ferramentas de inteligência artificial (IA) . Não chegaram a ser detalhadas quais. Porém, seis deles disseram que, após o investimento, houve aumento de venda . Embora 66% achem que inovação é importante para o negócio, apenas 35% investem nisso e somente 21% pretendem fazê-lo no próximo ano.

Quatro de 10 entrevistados participam de feiras, rodadas de negócios ou outros eventos do setor. A IA é um dos temas que o presidente do Sindilojas POA, Arcione Piva, destaca na agenda da Feira Brasileira do Varejo (FBV), que será de quarta (21) a sexta-feira (23).