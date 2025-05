Marca da Serra prepara galeterias na Barra da Tijuca, em Foz e chegada a Brasília

Respondendo a dúvida de leitores, o sócio da Di Paolo Paulo Geremia avisa que a galeteria de Brasília será inaugurada no máximo até o primeiro trimestre de 2026. Antes ainda, serão abertas a do Casa Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e a de Foz do Iguaçu, no Paraná, cuja obra o executivo tem monitorado pessoalmente.