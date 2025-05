Marca chinesa de carros elétricos chega ao RS com loja de R$ 10 milhões

Será inaugurada na quinta-feira (8) a primeira loja da marca chinesa de carros elétricos Zeekr no Rio Grande do Sul. A concessionária de R$ 10 milhões foi instalada pelo grupo gaúcho Sponchiado, bastante conhecido por trabalhar com veículos da Chevrolet. O estoque ficará no terceiro andar do prédio na Avenida Ipiranga, 6550, em Porto Alegre. Um "gostinho" havia sido dado por um estande instalado em um shopping.