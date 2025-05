Unidade da Texaco que abriu em Palhoça, Santa Catarina, marcando o retorno da marca ao Brasil. Texaco / Divulgação

Marca de postos de combustíveis criada no Texas (EUA) em 1902, a Texaco voltará ao Rio Grande do Sul. A bandeira deixou o país em 2008, quando a operação brasileira foi vendida pela norte-americana Chevron à Ipiranga, do Grupo Ultra. Agora, porém, a Chrevon licenciou a marca ao Ultra. A primeira operação abriu em 2024 em Palhoça, em Santa Catarina.

Aqui no Estado, a Rede GBI, de Bagé, terá, por 10 anos, a exclusividade para abrir postos Texaco em Porto Alegre, na Região Metropolitana e na Metade Sul. A estreia será com uma unidade em São Gabriel, com previsão de abrir em agosto.

- Nosso plano é abrir no mínimo 20 postos Texaco, com geração de 300 empregos diretos e 500 indiretos. O investimento supera R$ 50 milhões - explicou à coluna Gustavo de la Barrera, presidente da GBI, que já tem 15 postos com as bandeiras BR, Ipiranga e Shell.

O contrato entre Chevron e Ultra inclui venda de combustíveis Texaco com tecnologia Techron, operação das lojas de conveniência Star Mart e serviço de troca de óleo Star Lube.

