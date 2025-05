Mais de 5 mil vagas criadas no RS em 2025 empregaram estrangeiros

Dos 66,5 mil empregos com carteira assinada criados no primeiro trimestre de 2025 no Rio Grande do Sul, 5,5 mil foram ocupados por trabalhadores estrangeiros. Quase 50% superior ao mesmo período do ano passado, o número ainda tem acelerado o crescimento, enfatiza o diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), José Scorsatto.