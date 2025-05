Mais conservadora, entidade nacional prevê venda de R$ 1,175 bilhão no Dia das Mães do RS

Mais conservadora do que a previsão dos próprios lojistas gaúchos , a Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê vendas de R$ 1,175 bilhão para o Dia das Mães no Rio Grande do Sul. É a quarta maior projeção do país, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A entidade sempre diz que a data é o Natal do primeiro semestre para o varejo. A venda só perde para Natal e Black Friday.

Segundo a CNC, o crescimento menos significativo do volume de vendas deve-se especialmente ao encarecimento do crédito. A taxa média de juros das operações com recursos livres destinados às pessoas físicas (56,3% ao ano) se encontra no maior patamar desde agosto de 2023 (56,5 % ao ano), de acordo com o Banco Central. Além disso, 30,6% do orçamento médio das famílias está comprometido com dívidas – maior patamar em quase dois anos.