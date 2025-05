Latam, Gol e agora Azul: por que pediram recuperação judicial nos EUA e não no Brasil

Vice-presidente da Comissão Especial de Falências e Recuperação Judicial da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS), Eduardo Schumacher observa que, pelo Chapter 11, a empresa tem mais autonomia, sem precisar de tantas homologações e autorizações da Justiça ao longo do processo, especialmente para vender ativos, o que é usual em reestruturação financeira.