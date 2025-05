INSS desbloqueia novos empréstimos consignados, mas avisa: "Cada operação exigirá biometria"

Será reaberto nesta sexta-feira (23) o sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para novos empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento. O prazo foi publicado no Diário Oficial da União, quando também ficou definida a exigência de biometria, uma medida de segurança em meio ao escândalo da fraude de descontos indevidos no contracheque de aposentados e pensionistas.

Então, segurados que tentarem solicitar empréstimo por meio do aplicativo Meu INSS precisarão confirmar o pedido com reconhecimento facial ou leitura digital. Os novos descontos destas operações estavam suspensos desde oito de maio.

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

Trechos da entrevista do presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha (ouça a íntegra no final da coluna):

Recebo reclamações há anos de empréstimos consignados feitos por golpistas no INSS. A suspensão ocorreu porque há nova fraude para aparecer?

Visando garantir um empréstimo mais barato para aposentado e pensionista, o INSS possibilita que bancos e outras instituições financeiras façam o crédito com a garantia de que vai ser descontado na folha e o risco da operação cai muito. O INSS não faz parte dessa relação, que é com as instituições financeiras reguladas por outras, como Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central, e fiscalizadas pela Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) e pela ABBC (Associação Brasileira de Benefícios e Convênios, com regras rígidas. Quem tem que ressarcir todo e qualquer desconto consignado irregular é a instituição financeira. O que verificamos é que, muitas vezes, ao abrir a margem consignada, o segurado se colocava a mercê de aventureiros, de instituições financeiras que poderiam, a todo momento, procurar os nossos aposentados e pensionistas ofertando.

Há pessoas que descobrem que conseguiram a aposentadoria abordadas por financeiras antes de saberem pelo INSS. Vazam dados de dentro do INSS?

Não necessariamente. Tem um trabalho que está sendo feito para verificar se é INSS e Dataprev, mas esse não é o grande monte. Esse benefício previdenciário nasce bloqueado para empréstimo consignado por 90 dias. E o que se decidiu na administração anterior? Que seria desbloqueado por questão facial somente para benefícios previdenciários concedidos a partir de 2024. A grande fragilidade é que todos os demais não tinham esse controle de que realmente é o usuário que está querendo abrir sua margem para que instituições financeiras pesquisem e ofertem o benefício do consignado.

Agora muda.

Nós fechamos para todos, exigindo reconhecimento facial dos segurados. Não tem mais duas regras. Uma outra questão importante é a fragilidade do nosso controle. Muitas vezes o nosso segurado abria a margem, fazia uma operação de crédito e nunca mais se fechava esse controle se ele queria ou não dar acesso à sua margem às instituições financeiras. Agora, a cada operação de crédito, precisa autorizar com reconhecimento facial. Não é automático, ele não é mais aberto. Criamos restrições para assegurar um passo a mais para garantir que descontos em sua folha sejam devidamente autorizados pelo segurado.

Colaborou Kyane Sutelo (kyane.sutelo@rdgaucha.com.br)

Ouça a entrevista completa:

