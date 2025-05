Inflação "bem-comportada" vem em ótimo momento

Sempre é bom ter a inflação bem-comportada, mas a prévia pelo IPCA-15 desacelerou em um ótimo momento. Calculado pelo IBGE, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 ficou em 0,36% nos últimos 30 dias. Menor do que no mês anterior e do que no mesmo mês do ano passado, além de estar abaixo do esperado pelo mercado. O acumulado de 12 meses também recuou a 5,40%.