Imigrantes deportados dos EUA serão trazidos para trabalhar na indústria do RS

Iniciativa será em parceira com a Organização das Nações Unidas (ONU).

Como alternativa à falta de mão de obra, a indústria gaúcha buscará imigrantes deportados dos Estados Unidos pelo governo Trump. A iniciativa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) terá um projeto-piloto em Erechim, polo do setor metalmecânico.