Hospital da Região Metropolitana reabrirá após ser comprado por investidores gaúchos

A obra de reforma e adaptação dos espaços já começou . Ao podcast Nossa Economia , de GZH, Gabriel Salum, advogado que integra o conselho da compradora, contou que a primeira fase terá foco no programa estadual Cirurgia+.

— Será um hospital privado com potencial para contratar operações com o poder público, inclusive com o SUS (Sistema Único de Saúde) — acrescenta.