Haddad fala do IOF, agenda e mais pílulas da economia 23.05

Agenda

Repercussão ainda do anúncio e posterior recuo parcial do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), por parte do governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falará às 8h15min.

Será reaberto o sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para novos empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento. O prazo foi publicado no Diário Oficial da União, uma medida de segurança em meio ao escândalo da fraude de descontos indevidos no contracheque de aposentados e pensionistas.