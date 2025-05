Gripe aviária: por que exportações são suspensas se não há risco no consumo da carne de frango

Caso de Montenegro ocorreu em uma granja com vínculo com a Vibra Foods. Animais foram abatidos.

Além das suspensões automáticas quando há casos, como da China e da União Europeia, outros destinos também anunciaram bloqueio a importações do Brasil após o registro de gripe aviária em uma granja de Montenegro que tem vínculo com a Vibra Foods. Mas se não há risco de transmissão pelo consumo de carne e ovos, por que os países deixam de comprar o produto?

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tem dito que o receio é, na exportação, ser enviada carcaça do animal com o vírus da influenza que contamine aves vivas em granjas no país de destino. O setor avícola enfatiza que o risco é baixo, porém trata-se de uma precaução.

Humanos podem ser contaminados se tiverem contato com as aves infectadas, vivas e doentes ou mortas. Trabalhadores agropecuários ficam mais suscetíveis, mas nunca houve um caso no Brasil, diz o Ministério da Agricultura. Profissionais que fazem os abates usam roupas especiais, como mostram as imagens. Para consumidores que manipulam o alimento cru para prepará-lo, a orientação é lavar bem as mãos depois e ingeri-lo bem cozido, o que mata o vírus.