Gripe aviária: carne de frango e ovos ficarão mais baratos com bloqueio a exportações?

A tendência é de que o preço da carne de frango caia sim no Brasil porque haverá maior quantidade no mercado interno com a suspensão das exportações após o caso de gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Se os bloqueios atingirem os ovos, ocorrerá o mesmo. Porém, a expectativa é de que os embargos durem no máximo dois meses, pois o Brasil é um grande fornecedor e os compradores, com receio de desabastecimento, tendem a ser mais flexíveis.