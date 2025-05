Gripe aviária, agenda e mais pílulas da economia 16.05

Agenda

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a detecção de um caso de influenza aviária em aves comerciais do Estado. Trata-se do primeiro caso encontrado em granjas comerciais do Brasil. Em razão disso, foi decretado estado de emergência zoossanitária por 60 dias.

Inauguração do primeiro posto Petronas, da Malásia, em Porto Alegre. Operação é da Nexta, do Grupo Argenta: Recém-chegada ao RS, marca da Malásia abre posto de combustível em Porto Alegre

Segundo dia do LegadoCoop 2025, evento promovido por Sicredi Pioneira e Icatu Coopera na localidade de Linha Imperial, em Nova Petrópolis. Teve já palestra do indiano Raj Sisodia, criador do movimento Capitalismo Consciente. Veja entrevista à coluna: "Cabe a líderes e empresas fazerem o que é certo para gerações futuras e o planeta", diz criador do Capitalismo Consciente sobre pressão dos EUA