"Governo dos EUA tem sido pouco ativo no financiamento climático", diz governador do Pará, sede da COP30

A seis meses da COP30 , em Belém, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), falou ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha , sobre a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Veja trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.

O governo dos Estados Unidos tem sido muito pouco ativo no financiamento climático. É fundamental valorizar as companhias privadas americanas, conversar com Estados subnacionais que se destacam na agenda da sustentabilidade e que têm economias fortíssimas. A Califórnia, por exemplo, se assemelha ao tamanho da economia brasileira. E há outros parceiros com papel importante. A China, por exemplo, que é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa e está comprometida com o Acordo de Paris, deve ser um parceiro crucial nesse processo, junto da União Europeia e de países em desenvolvimento.