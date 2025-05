Gigante calçadista chegou a suspender novas encomendas por falta de mão de obra

Indústria fechou 2024 com 250 vagas abertas.

Embora o Dia das Mães tenha uma das maiores vendas, a Piccadilly teve que, em fevereiro ainda, cancelar vendas por falta de capacidade de aceitar novas encomendas porque não tinha mão de obra. O exemplo foi dado como alerta do problema que atinge o setor por Tibúrcio Aristeu Grings, membro da família fundadora da calçadista e vice-presidente para a Encosta da Serra da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs).