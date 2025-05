Fundado em 1885, clube reestrutura dívida, faz reforma e aposta na "febre" do pickleball

Localizado no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, o Clube Caixeiros Viajantes reformará a fachada e construirá duas novas quadras para pickleball (saiba mais no final da coluna). A obra, prevista para agosto, será bancada por captação dos R$ 500 mil com associados. Fundado em 1885, o Caixeiros tem mil sócios e emprega 70 funcionários.