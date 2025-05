Fraude do INSS: como herdeiros devem pedir ressarcimento de descontos ilegais

A partir da dúvida enviada por leitores, a coluna questionou o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, sobre como familiares de aposentados e pensionistas já mortos podem buscar o ressarcimento de mensalidades descontadas ilegalmente no contracheque. Eles têm direito aos valores, mas vários nem têm acesso à senha da plataforma do Meu INSS. Tanto a consulta quanto a solicitação terão que ser feitas presencialmente. Veja a resposta durante entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha: