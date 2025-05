Folha do INSS traz devolução de mensalidades de abril e 2ª parcela do 13º; veja cronograma

Nesta mesma folha de maio, ocorre o pagamento da 2ª parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. No Rio Grande do Sul, está injetando R$ 5,94 bilhões, estima o economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank. É o quarto maior montante do país, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aqui no Estado, são 2,711 milhões de beneficiários, 8,11% do país. O valor médio do pagamento é R$ 1.795.