Fiergs tem garantia de que Estado comprará vagas para formar estudantes no contraturno

Vai andar a proposta do Sesi/Senai de vender vagas para o Estado para profissionalizar estudantes da rede pública com aulas no contraturno. É, ao menos, a expectativa do presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Cláudio Bier. A proposta já tinha sido enviada à secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, há algum tempo.

— Em almoço na Fiergs no qual palestrou, o governador Eduardo Leite anunciou que compraria as vagas. Dias depois, recebemos carta da Secretaria da Educação dizendo que não podia pela lei número tal que não sei o que — disse Bier.

— Fui no governador no Palácio Piratini com a carta e disse “o senhor combinou conosco”. Ele pegou e entregou ao secretário Artur (Lemos, da Casa Civil). Uma hora depois, o governador disse “Cláudio, desconsidera a carta, nós vamos fazer este programa com o Senai.” — continuou o industrial no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Diretora-geral do Sesi/Senai, Susana Kakuta acrescentou que o programa já existe em 14 Estados, com 70 mil matrículas.

— É a quinta trilha exigida pela diretriz de educação, que dá oportunidade ao jovem do ensino público sair do Ensino Médio com uma profissão.

