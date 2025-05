Fechado o primeiro supermercado Nacional, da década de 1970

Foi fechado o primeiro supermercado Nacional, aberto em 1973. A loja ficava no centro de Sapucaia do Sul, na Avenida João Pereira de Vargas, 190. Quando inaugurada, a operação no prédio de 400 metros quadrados tinha apenas dois caixas, oferecendo o sistema de autosserviço, quando o cliente escolhe os produtos nas prateleiras. Antes deste supermercado, a marca tinha sido criada com o Armazém e Atacado Nacional de Secos e Molhados em Esteio.